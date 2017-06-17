Обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Рязанской области выясняют специалисты Следственного комитета

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, сегодня ночью после локализации пожара сотрудники регионального управления МЧС России в одном из домов, расположенных в деревне Петровка Путятинского района Рязанской области, обнаружили тела погибших брата и сестры, 1932 и 1929 годов рождения.

По данному факту Шиловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего, а по ее результатам принято процессуальное решение.