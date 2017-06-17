Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в регионе проходит профилактический рейд ГИБДД «Мотоцикл». Инспекторы выявляют нарушения правил дорожного движения, связанные с управлением мототранспортом. Чаще всего мотоциклисты находятся за рулем без документов на право управление мотоциклом, регистрационных документов на транспортное средство, управляют мотоциклом, вообще не имея права управления, находятся за рулем либо перевозят пассажиров без мотошлемов.
С начала года в Рязанской области произошло 46 ДТП с участием мототранспорта
13:07 16.06.2017 / Общество
В них 4 человека погибли и 50 получили травмы
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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