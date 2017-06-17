Рязанский облизбирком разрешил открыть спецсчета двум кандидатам в губернаторы

На заседании в пятницу, 16 июня, областная избирательная комиссия дала разрешение на открытие специальных избирательных счетов кандидатам на должность губернатора Рязанской области от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» – Николаю Любимову и Сергею Пупкову.

Свое заявление о согласии баллотироваться, решение партии о выдвижении и другие необходимые документы, предусмотренные законом, Николай Любимов подал в комиссию накануне, а Сергей Пупков – сегодня утром.

Теперь, после открытия избирательных счетов, кандидаты могут приступать к сбору подписей избирателей в свою поддержку. Напомним, каждому нужно собрать не менее 218 подписей депутатов и глав муниципальных образований и представить их в комиссию в срок не позднее 13 июля.

По словам председателя облизбиркома Владимира Грачева, в ближайшие дни со своими кандидатами на пост губернатора Рязанской области должны определиться еще четыре партии. 17 июня мероприятия по выдвижению проведут региональное отделение КПРФ и Партия роста. 18 июня состоится конференция регионального отделения ЛДПР, 19 июня – регионального отделения Партии возрождения России.