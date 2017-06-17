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Технологии бережливого производства продолжают внедрять в работу рязанских поликлиник

13:43 / Здоровье
Автор фото: Дмитрий Осинин | Технологии бережливого производства продолжают внедрять в работу рязанских поликлиник
Фото: Дмитрий Осинин.

В Рязанской области началась практическая реализация федерального проекта «Бережливая поликлиника». Пилотными площадками для этого выбраны два медучреждения областного центра – детская поликлиника №7 и поликлиника №6. Сейчас представители госкорпорации «РОСАТОМ» занимаются обучением рязанских медиков бережливому производству. Очередной обучающий семинар состоялся сегодня, его провел руководитель федерального проекта «Бережливая поликлиника» Владимир Арженцов. В беседе с журналистами он положительно оценил работу руководства региона и областного минздрава по внедрению проекта.

О его практической стороне рассказала главный врач детской поликлиники №7 Наталья Шарапина. Она пояснила, что в рамках проекта «Бережливая поликлиника» в их медучреждении реализуются три основных направления. Первое направление – это улучшение работы регистратуры, переход на открытый формат общения с пациентами, четкое распределение обязанностей между медрегистраторами, отмена выдачи амбулаторных карт на руки пациентам и, как результат, сокращение очереди в регистратуру. Второе направление подразумевает разделение потоков здоровых и больных детей, в том числе через организацию профилактического отделения на первом этаже поликлиники. Третье направление заключается в оптимизации документооборота, введении единой электронной системы направлений на лабораторные исследования, переходе на электронные амбулаторные карты.

Конечная цель всех преобразований – бережливое отношение к пациенту, его силам и времени, создание комфортных условий для обративших в медучреждение, устранение главной проблемы всех поликлиник – огромных очередей. Первые результаты реализации федерального проекта пациенты «пилотных» поликлиник должны ощутить уже к осени.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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