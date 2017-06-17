В одном из городов Рязанской области появилась «Улица знаменитых земляков»

В Пронском районе увековечили память известных предков

14 июня в Новомичуринске состоялся музыкально-исторический праздник «Улица знаменитых земляков». Праздник стал составной частью большого проекта, направленного на сохранение культурного и исторического наследия города, создания удобной уличной навигации для жителей и гостей региона. Идея проекта созвучна мнению врио губернатора Николая Любимова о развитии туризма как одного из самых перспективных направлений для Рязанской области. Глава региона подчеркнул, что популяризация истории и достопримечательностей родного края под силу каждому жителю, и именно по отношению людей к своей малой родине судят о регионе в целом.

Новомичуринск – один из самых молодых городов Рязанской области. В этом году ему исполнилось всего 49 лет. Он был основан в конце 60-х годов прошлого столетия как рабочий поселок строителей Рязанской ГРЭС.

Чтобы сохранить историю города и познакомить с ней всех желающих, коллектив Дворца культуры «Энергетик» разработал проект «Мой любимый город», в рамках которого пройдут праздники именных улиц, а дома знаменитых земляков получат свои QR коды, ведущие на соответствующие разделы на сайтах.

Именных улиц в Новомичуринске три – Волкова, Мичуринская и проспект Смирягина. Старт проекту был дан на улице, носящей имя Волкова.

Михаил Катаев, заслуженный работник Минтопэнерго, рассказал о Владимире Ивановиче Волкове, который был первым директором ГРЭС. Волков приехал в Новомичуринск в 1972 году. Начинал строительство с нуля, и эта работа была главной целью его жизни. Вместе со всеми он сажал деревья и чистил дорогу, радовался каждому новому дому, построенному в микрорайоне «Д», детскому саду, школе № 3. Его стараниями в городе исчезли вагончики и появились благоустроенные дома, в которые смогли заселиться молодые строители и энергетики. В 1994 году по инициативе трудовых коллективов Рязанской ГРЭС и ГРЭС-24 бывшая улица Советская получила имя Волкова.

Чтобы увековечить это имя для потомков, на улице Волкова, на стене дома, где он жил, установлены информационные таблички с QR кодами, ведущими на сайт, где каждый желающий может познакомиться с историей улицы и человека, в честь которого она названа. В рамках следующих этапов проекта подобные встречи с жителями будут организованы на улице Мичурина и проспекте Смирягина.