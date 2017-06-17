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В Рязани презентуют книгу «Оборона Рязани»

15:39 / Культура

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, книгу «Оборона Рязани» подготовили к печати и издали благодаря поддержке информационного агентства «Малая Родина» и фонда «Хранитель». Это научное исследование, над которым трудились ученые из Москвы — Г. Я. Грин и В. А. Чернов. Более 10 лет они работали в архивах, анализировали различные источники, в том числе трофейные немецкие документы группы армий «Центр» вермахта. Книга содержит большое количество материалов военного времени: фронтовых приказов, копий телеграмм, карт. Многие из них публикуются впервые.

Тираж книги благотворительный. Издание будет передано в школы, вузы и библиотеки Рязани.

Презентация издания пройдет 19 июня в 14.00 в рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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