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В рязанских вузах стартовала приемная кампания.

16:31 / Актуально

Обращаем внимание наших абитуриентов и их родителей, что в этом году порядок приема в высшие учебные заведения существенно не изменился.

Как и в предыдущие годы, документы можно подать в 5 вузов и на 3 направления подготовки в каждом вузе. Однако в этом году абитуриент не сможет участвовать в нескольких конкурсах одновременно, ему придется выбирать 1 направление подготовки, на которое он хочет быть зачислен. В приемной комиссии необходимо заполнить еще один документ – заявление о согласии на зачисление, которое можно написать не более двух раз.

В этом году в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина направления подготовки, на которые необходимо сдавать особые вступительные испытания: «Журналистика», «Педагогическое образование» с профилем «физическая культура», «Теология», «Специальное дефектологическое образование», «Адаптивная физическая культура».

В этом году в РГУ имени С.А. Есенина 1205 бюджетных мест. Наибольшее количество - на педагогические направления подготовки. Более 400 бюджетных мест в магистратуре. В этом году прием ведется на 50 магистерских программ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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