В понедельник по ряду адресов в Рязани отключат холодную воду
Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе 19 июня с 09.30 до 15.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Горького, д. 2,
ул. Юннатов, д. 2/6, д. 4,
ул. Циолковского, д. 18/6, д. 20, д. 22 (строительный колледж).
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