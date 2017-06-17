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Выпуск № 110 (5397)
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В понедельник по ряду адресов в Рязани отключат холодную воду

16:34 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе 19 июня с 09.30 до 15.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Горького, д. 2,

ул. Юннатов, д. 2/6, д. 4,

ул. Циолковского, д. 18/6, д. 20, д. 22 (строительный колледж).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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