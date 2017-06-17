09:30 МСК
Суббота
17 / 06 / 2017
Выпуск № 110 (5397)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
100

Рязанской многоотраслевой компании «КРЗ» – 55 лет

16:38 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | Рязанской многоотраслевой компании «КРЗ» – 55 лет
Фото: Дмитрий Осинин.

Глава региона Николай Любимов выступил на проходящем в музыкальном театре торжественном собрании, посвященном 55-летию многоотраслевой компании «КРЗ». Николай Викторович отметил, что это замечательное предприятие вносит серьезный вклад в экономику области. Начав более полувека назад с выпуска 4 видов изделий, оно сейчас расширило ассортимент производимой продукции до 600 наименований. Пятая часть реализуемых товаров идет на экспорт, причем треть его – в страны ЕС, где строжайшие требования к качеству. Продукция отвечает мировым стандартам, имеет соответствующий международный сертификат. Николай Любимов добавил, что все успехи предприятия достигнуты благодаря коллективу, состоящему из неравнодушных к заводу, к его истории людей.

Генеральный директор компании Евгений Мееревич подчеркнул, что производство полностью модернизировано, в последние годы освоены новейшие направления выпуска продукции. Была введена в эксплуатацию современная линия нового поколения по производству гибкой черепицы, применяемой для устройства кровли на скатных крышах в малоэтажном строительстве. В ассортименте компании появились новые специализированные материалы: для мостостроения, для изоляции трубопроводов, не имеющая аналогов в России полимерная мембрана «Элон-Супер Н», другие. Налажено производство полимерно-битумно вяжущего ПБВ, которое в разы увеличивает долговечность и износоустойчивость дорожного полотна. В частности, на автодроме «Формулы-1» в Сочи материал с успехом эксплуатируется уже четыре года. Продукция завода поставляется во все регионы России, а также в 26 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский облизбирком разрешил открыть спецсчета двум кандидатам в губернаторы

С начала года в Рязанской области произошло 46 ДТП с участием мототранспорта

Обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Рязанской области выясняют специалисты Следственного комитета

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:01
Жителям Рязанской области рассказывают о вреде табакокурения
16:49
Сформирован новый состав Общественной палаты Рязанской области
16:34
В понедельник по ряду адресов в Рязани отключат холодную воду
16:31
В рязанских вузах стартовала приемная кампания.
16:27
В Рязанской области в выходные ожидается гроза
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы