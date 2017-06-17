Рязанской многоотраслевой компании «КРЗ» – 55 лет

Глава региона Николай Любимов выступил на проходящем в музыкальном театре торжественном собрании, посвященном 55-летию многоотраслевой компании «КРЗ». Николай Викторович отметил, что это замечательное предприятие вносит серьезный вклад в экономику области. Начав более полувека назад с выпуска 4 видов изделий, оно сейчас расширило ассортимент производимой продукции до 600 наименований. Пятая часть реализуемых товаров идет на экспорт, причем треть его – в страны ЕС, где строжайшие требования к качеству. Продукция отвечает мировым стандартам, имеет соответствующий международный сертификат. Николай Любимов добавил, что все успехи предприятия достигнуты благодаря коллективу, состоящему из неравнодушных к заводу, к его истории людей.

Генеральный директор компании Евгений Мееревич подчеркнул, что производство полностью модернизировано, в последние годы освоены новейшие направления выпуска продукции. Была введена в эксплуатацию современная линия нового поколения по производству гибкой черепицы, применяемой для устройства кровли на скатных крышах в малоэтажном строительстве. В ассортименте компании появились новые специализированные материалы: для мостостроения, для изоляции трубопроводов, не имеющая аналогов в России полимерная мембрана «Элон-Супер Н», другие. Налажено производство полимерно-битумно вяжущего ПБВ, которое в разы увеличивает долговечность и износоустойчивость дорожного полотна. В частности, на автодроме «Формулы-1» в Сочи материал с успехом эксплуатируется уже четыре года. Продукция завода поставляется во все регионы России, а также в 26 стран ближнего и дальнего зарубежья.