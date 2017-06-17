Сформирован новый состав Общественной палаты Рязанской области

Сегодня, 16 июня, состоялось собрание членов региональной общественной палаты. На нем были утверждены 12 новых членов, выдвинутых от местных общественных объединений. В соответствии с законом, треть состава палаты утвердил глава региона, еще треть – депутаты областной Думы.

Таким образом в состав Общественной палаты Рязанской области V созыва на 2017-2020 годы вошли:

– исполнительный директор Автономной некоммерческой организации информационно-методической поддержки инклюзии людей с ограниченными возможностями и инвалидностью «Ресурсный медиацентр «Навигатор Будущего» Наталья Барышова,

– ведущий специалист –эксперт группы по взаимодействию со средствами массовой информации ГУ-Отделения ПФ РФ по Рязанской области Галина Воробьева,

– художественный руководитель Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи Марина Есенина,

– исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области» Александр Ковальчук,

– заведующая диспансерно-консультативного отделения областного клинического кардиологического диспансера Галина Лазарева,

– профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Алексей Меринов,

– член Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Анатолий Павлухин,

– заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Рудольф Подоль,

– директор школы № 64 города Рязани Елена Рожнова,

– председатель Местной религиозной организации мусульман г. Рязани «Нур» Фаина Ситдикова,

– председатель совета городской общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Рязани» Степан Таненя,

– председатель Рязанского регионального отделения общественно - государственной организации «Российское общество «Знание» Ирина Фомкина.

Ближайшее пленарное заседание региональной Общественной палаты назначено на 26 июня.