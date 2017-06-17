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Жителям Рязанской области рассказывают о вреде табакокурения

17:01 / Общество
В регионе проходит акция «Лето без табачного дыма»

Как сообщает сайт правительства области, акция проводится в области с 2010 года. За это время участие в ней приняли около 1500 человек.

В настоящее время волонтеры рассказывают гражданам о вреде табакокурения, в крупных торговых центрах распространяют тематические листовки. В образовательных организациях региона размещены информационные стенды.

В ходе следующего этапа проекта (с 20 по 30 июня) в кабинетах отказа от курения, расположенных в 18 учреждениях здравоохранения Рязани, Касимова, Скопина, Сасово, Пронского, Ряжского, Рязанского, Спасского и Шиловского районов пройдут Дни открытых дверей. Участникам предложат пройти медицинское обследование и отказаться от курения. С 1 по 9 августа участники акции пройдут повторную диагностику здоровья, ее результаты будут учитываться при подведении итогов акции. Победители получат награды.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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