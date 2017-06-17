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Рязанский губернаторский симфонический оркестр в День рождения получил подарок

17:38 / Культура
55-летний юбилей рязанский губернаторский симфонический оркестр отметил большим концертом
Автор фото: Александр Королев | Рязанский губернаторский симфонический оркестр в День рождения получил подарок
Фото: Александр Королев.

Со сцены прозвучали музыкальные произведения отечественной и зарубежной классики. В день 55-летия оркестр поздравили всемирно известные музыканты, которые неоднократно выступали вместе с рязанским коллективом. В их числе Денис Мацуев, Екатерина Мечетина, Никита Мндоянц, Аркадий Шилклопер.

Глава Рязанского региона Николай Любимов отметил, что юбилей губернаторского симфонического оркестра, у которого десятки тысяч поклонников, – большое событие для Рязанской области. По словам Николая Любимова, оркестр, музыканты которого на протяжении многих лет своим творчеством радуют слушателей и поклонников, стал настоящим культурным явлением региона. «Аншлаги, при которых проходят концерты оркестра – тому подтверждение. Оркестр участвует в таких масштабных проектах, как фестиваль «Кремлевские вечера», Дни славянской письменности и культуры, международный конкурс юных скрипачей», – подчеркнул Николай Любимов. Он добавил, что Рязанский губернаторский симфонический оркестр объединяет опытных и молодых музыкантов. «Замечательный коллектив, во главе с маэстро Сергеем Оселковым, является примером упорной работы для тех, кто только начинает свой путь в музыке», – отметил глава региона.

Труд музыкантов был отмечен региональными наградами. Кроме того, коллективу вручен сертификат на сумму 3 миллиона рублей для приобретения музыкальных инструментов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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