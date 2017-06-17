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В будущем году в Рязани откроется музей сказок и ремесел

18:06 / Туризм

Организацию работы над созданием в городе Музея сказок и ремесел обсудили глава городской администрации Олег Булеков и инвесторы проекта - учредители компании «Витус» Жанна Чухненко и ООО «Фабрика Деда Мороза» Алексей Бузятов. В соответствии с утвержденной «дорожной картой», новый музей откроется в конце весны 2018 года в муниципальном здании на улице Мюнстерской.

В новом музее планируется представить уникальные коллекции елочных игрушек и карнавальных костюмов, которые будут изготовлены на собственном заводе с полным циклом производства. Предприятие начнет работать этой осенью и уже на первом этапе предложит рязанцам около 150 новых рабочих мест. Персонал будут обучать специально приглашенные мастера-стеклодувы.

На площадке музея помимо экспозиции предполагается проводить интерактивные мастер-классы, театрализованные шоу и развлекательные программы, в том числе приуроченные к различным праздникам. По замыслу инвесторов, эта площадка сможет также собрать лучших мастеров различных ремесел со всей области под одной крышей, чтобы жители и гости города в интерактивном режиме смогли ознакомиться с народным творчеством.

Глава администрации Рязани Олег Булеков обратился к депутатам Рязанской городской Думы с предложением рассмотреть возможность снижения ставки арендной платы за муниципальное помещение, которое займет музей. Он поручил управлению инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка в кратчайшие сроки подготовить документацию, необходимую для предоставления инвестору этого помещения на льготных условиях.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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