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В Рязани врачи устроили массовый забег

18:08 / Здоровье
В Рязани врачи устроили массовый забег

На территории областной клинической больницы состоялся физкультурно-оздоровительный праздник «Начни с себя» в рамках проекта популяризации здорового образа жизни. Участниками праздника стали врачи, медсёстры, фельдшеры рязанских медицинских учреждений и члены их семей.

На торжественном старте к собравшимся обратилась депутат областной думы Татьяна Панфилова. Она поздравила медицинских работников с наступающим праздником и отметила значение спортивных мероприятий для Рязани.

– Медицинские работники должны пропагандировать здоровый образ жизни и на своём примере показывать, что занятия спортом важны и нужны. В нашем регионе спортивная инициатива процветает, и прекрасно, что медицинские работники не остаются в стороне от физкультурных торжеств, – подчеркнула Татьяна Панфилова.

По словам депутата, акция «Начни с себя» реализует идею, которая сегодня ложится в основу всей концепции здравоохранения России: не лечить людей, а помогать им быть здоровыми. Той же позиции придерживается и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. В области большое внимание уделяется развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения, но губернатор призывает не меньше сил тратить на профилактику заболеваний, распространение привычки к здоровому образу жизни.

Участникам забега нужно было преодолеть дистанции в 500 и 1000 метров. Спортивный праздник стартовал с массовой зарядки. Далее организаторы провели несколько забегов в шести возрастных группах. Самыми юными участниками стали дети до восьми лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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