В Рязани стартовал проект «О прошлом для будущего»

В рязанском дворце молодежи в рамках старта проекта «О прошлом для будущего» прошел поисково-исследовательский форум «Человек и история», дающий старт поисковому сезону. В работе форума приняли участие активисты поискового движения, педагоги, руководители школьных музеев, участники поисковых отрядов образовательных учреждений.

В фойе работали выставка поисково-исследовательской работы из школьных музеев и общественных организаций, а также интерактивные площадки.

Организатор форума Ольга Чумакова рассказала, что первый поисковый отряд «Верность» был создан на базе детско-юношеского центра «Звезда».

Школьники собирают материалы в архивах, участвуют в поисковых экспедициях, военно-исторических реконструкциях, поиске пропавших без вести в Великой отечественной войне и несут «Вахту памяти».

Проект, инициированный сотрудниками центра, направлен на широкое вовлечение рязанцев в поисковую деятельность. Он позволяет решить несколько задач, поставленных врио губернатора Николаем Любимовым: сохранения исторического наследия края, привлечения молодежи к положительным социальным практикам, развития общественного движения.

На форуме активисты, педагоги и общественники обсудили предыдущий опыт поисковых отрядов и исследовательскую работу.

Президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева отметила работу отрядов «по возвращению родственникам данных о погибших на Великой Отечественной войне близких».

«История – это наши корни, это наше все. Со знанием истории можно продолжать жить, гордиться и чувствовать себя человеком», – сказала она.

В завершение форума юнармейцы заступили в почетный караул к памятнику Федора Полетаева, участники форума возложили к мемориалу цветы.