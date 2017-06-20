На конно-спортивном празднике в Рыбновском районе побывали сотни рязанцев

Конно-спортивный праздник проводится на рыбновской земле уже несколько десятилетий. Его организаторы – администрация района и ВНИИ коневодства. Менялась спортивная и совершенствовалась культурная программа, но неизменным оставался интерес зрителей к удивительному действу с участием самых грациозных животных на земле – лошадей.

На празднике выступили творческие коллективы Рыбновского района, музейные работники проводили для гостей народные игры, конкурсы и организовали мастер-классы по ремеслам. Увлечения нашлись и для взрослых, и для детворы.

Большой интерес у частников праздника вызвала выводка различный пород лошадей. Научные сотрудники института не только показали гостям элитных животных, но и дали о них подробную информацию, рассказали о селекционной работе ученых ВНИИКа по выведению уникальных пород лошадей.

Самым зрелищным видом конно-спортивного праздника стали соревнования по конкуру на кубок Евпатия Коловрата. В них принимали участие конники Московской, Тульской, Рязанской областей. На дистанции всадникам приходилось преодолевать высоты от 120 до 80 сантиметров, однако кубок разыгрывается на высоте только 120 сантиметров. В прошлом году его обладателем стала Анна Демина из частного конно-спортивного клуба Тульской области. В этом году главная награда состязаний осталась на рязанской земле.

Победительницей стала молодая спортсменка ВНИИКа Елена Стародумова на коне по кличке Гороскоп. Конным спортом она занимается 10 лет, но «громких» побед у спортсменки пока не было, а вот вторая призерка кубка Евпатия Коловрата Дарья Афанасьева, выступавшая на том же Гороскопе, уже участвовала в международных соревнованиях. Она – кандидат в мастера спорта, чемпионка ЦФО. Это еще одно подтверждение тому, что спорт непредсказуем, а значит, тем и интересен.