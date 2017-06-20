Более 60 рязанских школьников пополнили ряды Юнармии

На территории городища Старая Рязань прошла акция исторической памяти «Быть Русским!»

Ее организаторами выступили международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор», возглавляемая Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Данилов ставропигиальный мужской монастырь (г. Москва), военно-патриотическое движение «Юнармия», клуб «Русский предприниматель». В акции приняли участие глава региона Николай Любимов, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Олег Костин, летчик-космонавт, Герой России, Герой Советского Союза Сергей Крикалев, наместник московского Данилова Монастыря архимандрит Алексий, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев, представители российских спортивных федераций, молодежных объединений, жители и гости региона.

Место проведения акции было выбрано не случайно. Именно здесь в 1237 году русские воины в первый раз вступили в битву с ордами хана Батыя, после чего древняя столица Рязанского княжества была разрушена до основания.

На городище Старая Рязань состоялось шествие к Поклонному кресту святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, где была отслужена панихида по погибшим защитникам Древней Руси.

На торжественном открытии праздника Общественной палаты ЦФО, летчик-космонавт, Герой России, Герой Советского Союза Сергей Крикалев зачитал приветственный адрес Полномочного Представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова участникам и гостям акции. В нем, в частности говорится: « В 1237 году на этом месте, в Старой Рязани, наш народ дал пример мужества и солидарности, защищая свою землю от захватчиков. Проведение акции в таком историческом месте, представляется особенно актуальным, так как обращает внимание всех ее участников на важность сохранения исторической памяти, национального самосознания и русских традиций».

Многочисленные зрители смогли увидеть показательные выступления членов сборной страны по высшему пилотажу. На Старой Рязани работали площадки по городошному спорту, русскому бильярду, русским шахматам, гиревому спорту, состоялся турнир по русским силовым единоборствам имени Евпатия Коловрата, прошли соревнования по самбо, шапочному бою и борьбе на поясах. Фестиваль русской традиционной кухни, выступления музыкальных коллективов Рязанской области никого не оставили равнодушными.

Во время акции состоялась церемония посвящения школьников в юнармейцы. Это детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение было создано в 2016 году по инициативе министерства обороны России. За год в его ряды вступило около ста тысяч мальчишек и девчонок. В Рязанской области насчитывается более 1100 юных армейцев. Во время проведения акции «Быть русским!» были приведены к присяге более 60 юнармейцев из Рыбновского, Спасского и Шиловского районов. Им вручили красные футболки и флаги отрядам.

– Возможно, многие из вас в будущем захотят стать военными и будут защищать Родину, – обратился к ребятам глава региона Николай Любимов, – На Рязанской земле сильны военные традиции, у нас находится прославленное училище ВДВ. В Рязани сильный гарнизон и ребятам есть на кого равняться. Даже если в дальнейшем они не станут военными, зато в рядах Юнармии научатся быть сильными, ответственными, храбрыми, защищать слабых, любить Родину и найдут правильный путь в жизни.