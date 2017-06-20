В Рязанской области ожидается ливень, сильный ветер и град

В регионе объявлено метеопредупреждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 2-3 часа на территории региона местами ожидается ливневый дождь, гроза, усиление ветра порывами до 12-17 м/с, град. Явления сохранятся до конца суток 19 июня.