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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В Рязанской области ожидается ливень, сильный ветер и град

09:23 / Актуально
В регионе объявлено метеопредупреждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 2-3 часа на территории региона местами ожидается ливневый дождь, гроза, усиление ветра порывами до 12-17 м/с, град. Явления сохранятся до конца суток 19 июня.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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