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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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Рязанские производители смогут продать свою продукцию на региональных ярмарках в Москве

09:25 / Экономика
Рязанские производители смогут продать свою продукцию на региональных ярмарках в Москве

С 25 по 27 июня министерство сельского хозяйства и продовольствия области совместно с Департаментом торговли и услуг города Москвы организуют продовольственные ярмарки с участием рязанских сельхозтоваропроизводителей на двух площадках в столице.

Ярмарки пройдут в Северном и Южном административных округах по адресам:

Бескудниковский бульвар, вл. 12 на 40 торговых местах;

пересечение Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы на 150 торговых местах.

К участию приглашаются сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия региона, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

По вопросам участия в ярмарках желающие могут обратиться в отдел развития продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия области по телефонам: (4912) 21-08-90, 21-00-87.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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