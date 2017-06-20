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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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«Продукты в помощь маме» получили 570 семей Рязанской области

09:45 / Общество

Программа «Продукты в помощь маме» реализуется при поддержке правительства области по инициативе фонда продовольствия «Русь». Благотворительный проект предусматривает оказание помощи многодетным, малообеспеченным, неполным семьям, а также воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего с начала реализации акции помощь получили более 3500 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительное мероприятие состоялось в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья». В рамках акции, которая прошла при помощи волонтеров отряда «Добрострой» Рязанского строительного колледжа, 570 семей получили продуктовые наборы. В акции приняли участие министр социальной защиты населения области Денис Боков и представитель Фонда продовольствия «Русь» Анна Алиева.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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