За выходные в Рязанской области зарегистрировали 29 преступлений и происшествий

15 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные в регионе зафиксировали два грабежа, 16 краж и два преступления в сфере экономики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 8 нарушителей.