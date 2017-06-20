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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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За выходные в Рязанской области зарегистрировали 29 преступлений и происшествий

09:48 / Общество
15 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные в регионе зафиксировали два грабежа, 16 краж и два преступления в сфере экономики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 8 нарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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