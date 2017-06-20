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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В Ермишинском районе Рязанской области стартовал проект «Здоровое население – успехи района»

10:05 / Здоровье
В Ермишинском районе Рязанской области стартовал проект «Здоровое население – успехи района»

Начался он с экспресс-обследования работников сферы образования. Специалисты Ермишинской районной больницы с помощью современной диагностической аппаратуры проверили функциональное состояние сердечно-сосудистой системы сотрудников Ермишинской, Азеевской, Нарминской и Савватемской школ, а также детских садов. Каждому обследованному рассказали о его здоровье и дали рекомендации по его сохранению.

– Суть проекта заключается в том, что мы будем выезжать прямо на предприятия, что позволит без значительного отрыва от производства пройти полный комплекс медицинского обследования, а также сократит материальные затраты предприятий и сохранит драгоценное время работников, – говорит инициатор и координатор проекта на территории района, заведующий поликлиникой Максим Зотов. – Мы планируем осмотреть работников сельского хозяйства, сферы культуры, нефтеперекачивающей станции, энергопоставляющих предприятий, комплексного Центра социального обслуживания населения, сотрудников районной и сельских администраций.

– Глава региона Николай Любимов поставил задачу продумать меры по повышению эффективности работы первичного звена системы здравоохранения в целях обеспечения пациентов качественной и доступной медицинской помощью, – сказала и.о. главврача Ермишинской ЦРБ Татьяна Хохлова. – И наш проект нацелен на решение этой задачи. В настоящее время формируются заявки на обеспечение больницы современными лекарственными препаратами, приобретение нового оборудования и мебели, косметический ремонт помещений ЦРБ, реконструкцию и застройку новых фельдшерских пунктов, обеспечение современным санитарным транспортом. Сегодня вопросы дальнейшего улучшения эффективности, качества и доступности медицинской помощи для всех жителей области остаются в числе приоритетных направлений социальной политики. И основная роль в решении этих ответственных задач принадлежит нам – медицинским работникам.

До конца года предполагается организовать как минимум шесть выездных скринингов на предприятиях, чтобы охватить не менее двух тысяч человек.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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