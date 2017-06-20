Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу в 18.05 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП в деревне Лазарево Касимовского района. По уточненной информации столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот». Пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В субботу в Рязанской области «Лада» столкнулась с «УАЗом»
10:06 19.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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