В субботу в Рязанской области «Лада» столкнулась с «УАЗом»

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу в 18.05 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП в деревне Лазарево Касимовского района. По уточненной информации столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот». Пострадали люди. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.