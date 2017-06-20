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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Рязанской области

10:33 / Происшествия

Автоавария произошла вчера в 11.45 в Шиловском районе на 292-ом километре автодороги М-5 «Урал». Автомобиль «Шевроле», двигался в направлении Рязани. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении грузовой автомашиной «Вольво» с полуприцепом.

В ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля – мужчина, женщина и двое детей 16 и 11 лет, получили травмы не совместимые с жизнью и скончались на месте автоаварии. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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