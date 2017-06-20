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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В ДТП в Рязани разбился мотоциклист

10:38 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 09.05 в Рязани напротив дома 13-А на Солотчинском шоссе 24-летний житель Рязанской области, управляя мотоциклом «Кавасаки», ехал со стороны поселка Поляны по направлению улицы Грибоедова. Мужчина не справился с управлением, и мотоцикл врезался в дорожное ограждение.

Водитель и его 25-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался.

Выяснилось, что у мотоциклиста не было водительского удостоверения соответствующей категории, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а участники ДТП были без мотошлемов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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