В ДТП в Рязани разбился мотоциклист

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 09.05 в Рязани напротив дома 13-А на Солотчинском шоссе 24-летний житель Рязанской области, управляя мотоциклом «Кавасаки», ехал со стороны поселка Поляны по направлению улицы Грибоедова. Мужчина не справился с управлением, и мотоцикл врезался в дорожное ограждение.

Водитель и его 25-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался.

Выяснилось, что у мотоциклиста не было водительского удостоверения соответствующей категории, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а участники ДТП были без мотошлемов.