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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В пятницу и прошедшие выходные в ДТП на дорогах Рязанской области погибли 7 человек и 14 получили травмы

10:52 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, за последние три дня минувшей недели в регионе зафиксировали 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 14 получили травмы. Еще в 83 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 8061 нарушение правил дорожного движения, задержали 26 водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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