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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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Вопрос восстановления ансамбля зданий Старожиловского конезавода Рязанской области будет решаться на федеральном уровне

11:11 / Туризм
Автор фото: Людмила Иванова | Вопрос восстановления ансамбля зданий Старожиловского конезавода Рязанской области будет решаться на федеральном уровне
Фото: Людмила Иванова.

Об этом врио губернатора Николай Любимов рассказал в беседе с журналистами по итогам своей рабочей поездки в Старожиловский и Кораблинский районы. Муниципалитеты глава региона посетил в минувшую субботу.

Во время посещения конезавода в Старожилове Николай Любимов побывал в музее, конюшне, осмотрел манеж. Врио губернатора показали лошадей русской верховой породы, разведением которых занимаются на конезаводе. Рассказали Николаю Любимову и о проблемах, которые сейчас испытывает Старожиловский конный завод. Главный вопрос – аварийное состояние ансамбля зданий, который является объектом культурного наследия федерального значения. Помещениям конезавода требуются ремонтно-восстановительные работы, на которые ни у владельца объекта, ни у самого конезавода нет средств. Если проблема не решится, то это может грозить исчезновением русской верховой породы лошадей и утратой самого конезавода.

Комментируя журналистам ситуацию, Николай Любимов сказал, что обсудит пути решение этой проблемы на федеральном уровне, с главой российского Правительства Дмитрием Медведевым. По мнению врио губернатора, конезавод необходимо не просто восстановить, но и сделать центром притяжения для туристов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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