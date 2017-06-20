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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В выходные в Рязанской области горели две квартиры, два автомобиля, жилой дом и нежилой, а также дача

11:17 / Происшествия

По информации сайта главного управления МЧС России по области, в субботу, 17 июня, в 08.13 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Бахмачеево Рязанского района. Горел жилой дом с мансардой. Огонь уничтожил строение, люди не пострадали.

В этот же день в деревне Щеголево Михайловского района сгорел автомобиль.

В субботу ночью в городе Рыбное произошел пожар в квартире в четырёхэтажном панельном доме. В пожаре пострадал человек.

В воскресенье в 02.42 поступило сообщение о пожаре на улице Энгельса в Рязани. Сгорела однокомнатная квартира в пятиэтажном доме. Пострадал человек.

Ночью в этот же день в деревне Матвеевка Старожиловского района загорелся нежилой кирпичный дом с деревянной террасой, а в садовом товариществе «Птицевод» Рязанского района – дача. Люди в пожарах не пострадали.

Вечером в воскресенье поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Семчино в Рязани. Здесь сгорел легковой автомобиль.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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