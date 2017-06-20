Об этом врио губернатора Николай Любимов заявил во время своей рабочей поездки в Старжиловский и Кораблинский районы. Муниципалитеты он посетил в минувшую субботу. Спортсооружение с бассейном в Кораблине должно быть построено примерно за четыре месяца и открыться в декабре этого года. На возведение ФОКа уже выделены деньги из резервного фонда Правительства РФ. В настоящее время объявлены торги. Общая стоимость строительства и оборудования – 136 миллионов рублей.
В Кораблине Рязанской области до конца года будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс
11:18 19.06.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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