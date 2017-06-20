На ярмарках выходного дня в Рязани продано более 14 тонн молочных продуктов

Торговлю на пяти площадках вели 173 товаропроизводителя, организовано было 269 торговых мест

Как сообщается на сайте регионального минсельхоза, 45 участников привезли на ярмарку в минувшую субботу мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия, реализовано около 11,6 тонны продукции. Молока и молочных продуктов 35 производителей реализовано 14,8 тонны. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 19 производителей, продано 7,2 тонны. Плодоовощную продукцию представляли 28 участников, продано 2,7 тонны картофеля и овощей, а также около тонны фруктов и ягод. Большой выбор свежей зелени и овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 24 июня 2017 года, на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17), у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13), возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30) и ТК «Березовый» (ул. Гоголя, д.35 Б).