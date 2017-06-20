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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В Рязани на трех улицах завершается дорожный ремонт

11:31 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, ремонт дорог по улицам Высоковольтной, Станкозаводской и Старообрядческому проезду находится на завершающей стадии. В настоящее время на этих объектах подрядчики выполняют устройство элементов транспортной инфраструктуры.

Строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Чкалова, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, а также по Первомайскому проспекту.

Кроме того, в Рязани с 15 по 19 июня ликвидировали ямы на участке автомобильной дороги по улице Боголюбова. На дорогах по улицам Типанова, Шевченко, Петрова, Братиславской, Семена Середы, Восточной окружной дороге и 1-ому Индустриальному переулку ямы засыпали щебнем.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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