В Рязани на трех улицах завершается дорожный ремонт

Как сообщает сайт администрации областного центра, ремонт дорог по улицам Высоковольтной, Станкозаводской и Старообрядческому проезду находится на завершающей стадии. В настоящее время на этих объектах подрядчики выполняют устройство элементов транспортной инфраструктуры.

Строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Чкалова, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, а также по Первомайскому проспекту.

Кроме того, в Рязани с 15 по 19 июня ликвидировали ямы на участке автомобильной дороги по улице Боголюбова. На дорогах по улицам Типанова, Шевченко, Петрова, Братиславской, Семена Середы, Восточной окружной дороге и 1-ому Индустриальному переулку ямы засыпали щебнем.