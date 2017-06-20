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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В Рязани впервые выступит хор из Молдовы

11:34 / Культура
Концерт называется «С любовью к России»

20 июня в 15-00 в большом конференц-зале областной библиотеки имени Горького состоится концерт молодежного камерного хора «Рапсодия» (Республика Молдова, г. Кишинев). Он пройдет в рамках библиотечного проекта «Искусство жить вместе».

Руководитель хора Наталья Барабанщикова – известный дирижер, композитор, поэт, лауреат международных и республиканских хоровых и поэтических конкурсов, член жюри и ведущая мастерских авторской песни.

Молодежный хор «Рапсодия» неоднократно становился победителем международных и республиканских хоровых конкурсов и фестивалей. Его выступления проходили в Греции, Турции, Польше, Украине, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Сербии, Венгрии. Много раз артистов встречали в нашей стране, отсюда название предстоящего концерта – «С любовью к России».

Коллектив хора исполнит произведения на русском, молдавском, грузинском, итальянском, английском, французском, болгарском, польском и других языках.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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