В Рязани впервые выступит хор из Молдовы

Концерт называется «С любовью к России»

20 июня в 15-00 в большом конференц-зале областной библиотеки имени Горького состоится концерт молодежного камерного хора «Рапсодия» (Республика Молдова, г. Кишинев). Он пройдет в рамках библиотечного проекта «Искусство жить вместе».

Руководитель хора Наталья Барабанщикова – известный дирижер, композитор, поэт, лауреат международных и республиканских хоровых и поэтических конкурсов, член жюри и ведущая мастерских авторской песни.

Молодежный хор «Рапсодия» неоднократно становился победителем международных и республиканских хоровых конкурсов и фестивалей. Его выступления проходили в Греции, Турции, Польше, Украине, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Сербии, Венгрии. Много раз артистов встречали в нашей стране, отсюда название предстоящего концерта – «С любовью к России».

Коллектив хора исполнит произведения на русском, молдавском, грузинском, итальянском, английском, французском, болгарском, польском и других языках.