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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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За неделю в Рязанской области ликвидировали 21 пожар

11:50 / Общество

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в пожарах было уничтожено и повреждено 21 строение и 2 единицы техники. Огнеборцы спасли 3 и эвакуировали 7 человек. Жертвами возгораний стали 6 человек, 5 из которых погибли.

12 июня на пожаре в жилом доме в городе Спас-Клепики погиб мужчина 1969 года рождения. Пожарные спасли 3 и эвакуировали 7 человек.

14 июня на пожаре в производственном здании в деревне Высокое Рыбновского района погиб мужчина 1972 года рождения.

Мужчина 1932 года рождения и женщина 1929 года рождения погибли в пожаре, который произошел 16 июня на пожаре в жилом доме в деревне Петровка Путятинского района.

17 июня на пожаре в жилом доме в городе Рыбное погибла женщина 1972 года рождения.

В этот же день на пожаре в жилом доме в Рязани мужчина 1937 года рождения отравился продуктами горения.

Пожарно-спасательные формирования три раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

На водоемах Рязанской области зарегистрировано одно происшествие. 15 июня спасатели поисково-спасательной станции на воде из реки Ока около села Нарма Ермишинского района подняли тело мужчины.

С начала года пожарные подразделения Рязанской области совершили 2444 выезда на тушение загораний сухой травы. Общая площадь палов составила 5325 га.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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