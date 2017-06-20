За выходные в Рязанской области выявили и пресекли 18 нарушений правил продажи алкоголя

Как сообщает сайт УМВД России по области, за выходные в Рязани и 5 районах области сотрудники полиции пресекли 18 фактов незаконного оборота алкогольной продукции.

В областном центре нарушения правил оборота алкогольной продукции выявили в торговых палатках на улицах Свободы, Полетаева, Керамзавод и Интернациональная, а также в магазине на улице Зубковой. Нарушения были выявлены и в кафе, расположенном на улице Качевская Рязани.

Проверки показали, что в магазинах в городах Ряжск и Новомичуринск, в рабочих поселках Чучково, Пронск и в селе Санское Шиловского района спиртным торговали с нарушениями.

В городе Ряжске, поселке Болонь Клепиковского района и в селе Петрово Ряжского района в жилом секторе торговали спиртным.

В двух магазинах в городе Новомичуринске Пронского района спиртным торговали без лицензии.

Всего из незаконного оборота изъяли 304 литра спиртного.