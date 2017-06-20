Сотрудники Росгвардии в Рязанской области обезвредили снаряд времен войны

Саперы инженерно-технического подразделения ОМОН рязанской Росгвардии обезвредили неразорвавшийся снаряд, пролежавший в земле более 70-ти лет.

В минувшее воскресенье вечером в дежурную часть Отдела Росгвардии по Рязанской области поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Снаряд был обнаружен на улице села Старолетово Рыбновского района. При проведении земляных работ рабочие увидели в песчаном грунте предмет, похожий на боеприпас.

Сотрудники ОМОН Росгвардии, прибывшие на место, оцепили территорию и изъяли находку. Как установили специалисты взырывотехнического подразделения, рабочими был обнаружен 85 мм артиллерийский снаряд времён Второй мировой войны. Маркировку снаряда установить не удалось, так как корпус подвергся сильной коррозии. Тем не менее, обнаруженный боеприпас был боевым и представлял угрозу взрыва.

Инженеры-саперы ОМОН вывезли снаряд в карьер около деревни Марково Рыбновского района и уничтожили накладным зарядом