Жителям Рязанской области напомнили о запретах, действующих во время особого противопожарного режима

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области с 5 мая этого года на территории региона установлен особый противопожарный режим.

В период его действия гражданам запрещено посещать леса. Исключение составляют жители населенных пунктов, к которым можно подъехать по лесным дорогам, государственные служащие, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, действующих в связи с исполнением должностных обязанностей, лица, выполняющие работы по охране, защите, воспроизводству лесов, работы по заготовке древесины.

Запрещен въезд транспортных средств в леса. Исключение составляют авто жителей населенных пунктов, к которым можно подъехать по лесным дорогам, военная техника, транспорт госслужащих, действующих в связи с исполнением должностных обязанностей, автомобили, которые используются при выполнении работ по охране, защите, воспроизводству лесов, а также работ по заготовке древесины и транспортных средств, обслуживающих загородные стационарные детские оздоровительные организации, детские санатории.

На территории региона работает бесплатный единый телефонный номер лесной охраны: 8-800-100-94-00, 8 (4912) 28-79-59.