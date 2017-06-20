Проект Рязанской области «ГТО – путь к здоровью!» отмечен на всероссийском уровне

Проект «Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «ГТО – путь к здоровью!», реализованный в городе Сасово, отмечен наградой всероссийского конкурса «Займись спортом! Участвуй в ГТО»

Всероссийский конкурс «Займись спортом! Участвуй в ГТО» был организован министерством спорта РФ, министерством образования и науки РФ, общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». Второе место в номинации на лучшую работу по продвижению ВФСК ГТО занял проект «Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «ГТО – путь к здоровью!» города Сасово Рязанской области. В рамках конкурса было организовано выполнение нормативов работниками образовательных учреждений, в котором участвовали более 80 человек. Кроме того, состоялся мастер-класс чемпиона мира по полиатлону Дениса Шелкопляса и призерки чемпионата мира по полиатлону Дарьи Васькиной.

Согласно задаче, поставленной главой региона Николаем Любимовым, в Рязанской области проводится значительная работа по привлечению населения к занятиям спортом, в том числе за счет расширения сети спортивных сооружений. «В 14 районах ФОКов еще нет, и мы будем работать над тем, чтобы они там появились, и действовали максимально эффективно», – сказал Николай Любимов. Для обеспечения людей возможностями для занятий физкультурой и спортом в муниципальных образованиях будет совершенствоваться спортивная инфраструктура, активно использоваться школьные и дворовые спортплощадки, в том числе малых форм.

Источник: сайт правительства Рязанской области