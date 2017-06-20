В Рязани 14-летний парень угнал автомобиль

Как сообщает сайт УМВД России по области, в субботу, 17 июня примерно в 19.00 инспекторы ДПС заметили автомобиль «ВАЗ-2110», водитель которого нарушал правила дорожного движения. Когда автомобиль повернул на дорогу с односторонним движением, инспекторы ДПС начали преследовать нарушителя. Водитель «Жигулей» проигнорировал требования инспекторов об остановке.

«Жигули» проехали на запрещающий сигнал светофора по встречной полосе движения на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии и столкнулись с автомобилем «Киа». От удара «ВАЗ-2110» перескочил дорожный бордюр и выехал на газон. По счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД установили, что «Жигулями» управлял 14-летний подросток, который этот автомобиль угнал со двора дома на улице Зубковой.

Как пояснил подросток, проходя мимо транспортного средства, он увидел ключи в салоне автомобиля и решил на нем прокатиться.

Несовершеннолетний житель Рязанского района в областной центр приехал на попутном транспорте, чтобы погулять. Подросток уже не раз совершал противоправные поступки и находился на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. За данное преступление в соответствии с Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность с 14-летнего возраста, соответственно после проведения ряда экспертиз и проверок на подростка, возможно, заведут уголовное дело. У юноши взяли анализ на наличие наркотических веществ.