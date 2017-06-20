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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Производственные площадки не должны простаивать»

12:45 / Власть

В минувшую субботу врио губернатора Николай Любимов с рабочей поездкой посетил Старожиловский и Кораблинский районы. В Кораблине глава региона побывал в местном доме культуры, где посмотрел выступление хорового коллектива и пообщался с местными жителями. В разговоре был затронут вопрос возрождения текстильного производства. Раньше Кораблинская текстильная мануфактура (комбинат шелковых тканей) была градообразующим предприятием, но в 90-е годы оно пришло в упадок. Сегодня идет речь о возобновлении производственного процесса.

– Традиции текстильного производства нужно возрождать, и мы будем к этому стремиться; производственные площадки не должны простаивать, – сказал в беседе с местными жителями Николай Любимов. Он добавил, что сейчас идет поиск инвестора, который мог бы дать вторую жизнь Кораблинской текстильной мануфактуре.

– Для города очень важно наличие промышленности и с точки зрения налоговых поступлений в местный бюджет, и с точки зрения трудоустройства жителей, – подчеркнул врио губернатора.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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