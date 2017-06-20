09:33 МСК
Вторник
20 / 06 / 2017
Выпуск № 111 (5398)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
105

За выходные в Рязанской области выявили 26 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения

12:49 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе в выходные прошел рейд «Нетрезвый водитель», в ходе которого выявили 26 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Один человек отказался пройти медосвидетельствование. 3 водителей ранее уже лишали водительского удостоверения за управление в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани 14-летний парень угнал автомобиль

Сотрудники Росгвардии в Рязанской области обезвредили снаряд времен войны

За выходные в Рязанской области выявили и пресекли 18 нарушений правил продажи алкоголя

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:00
200 дополнительных парковочных мест будут организованы на улицах Рязани
20:18
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с координаторами и активистами приоритетных проектов ОНФ
19:24
В Рязанской области продолжаются проверки капремонта жилья и работы управляющих компаний
19:08
Велоквест «Тайные тропы Семенова-Тян-Шанского» объединил Рязанскую и Липецкую области
18:58
В истории обороны Рязани открыты новые страницы
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы