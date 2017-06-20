Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе в выходные прошел рейд «Нетрезвый водитель», в ходе которого выявили 26 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Один человек отказался пройти медосвидетельствование. 3 водителей ранее уже лишали водительского удостоверения за управление в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уголовная ответственность.
За выходные в Рязанской области выявили 26 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения
12:49 19.06.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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