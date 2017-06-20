Как сообщает сайт УМВД России по области, в пятницу, 16 июня, жители дома 9 по улице Халтурина в Рязани сообщили в дежурную часть полиции, что в их дворе водитель автомобиля «ВАЗ-2109», пытаясь припарковаться, столкнулся с двумя транспортными средствами. Очевидцы сообщили, что есть подозрение, что мужчина находится в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя. При его освидетельствовании алкотестер показал 1,034 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В одном из дворов Рязани пьяный водитель совершил ДТП
13:07 19.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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