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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В одном из дворов Рязани пьяный водитель совершил ДТП

13:07 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, в пятницу, 16 июня, жители дома 9 по улице Халтурина в Рязани сообщили в дежурную часть полиции, что в их дворе водитель автомобиля «ВАЗ-2109», пытаясь припарковаться, столкнулся с двумя транспортными средствами. Очевидцы сообщили, что есть подозрение, что мужчина находится в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя. При его освидетельствовании алкотестер показал 1,034 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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