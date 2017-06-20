В Рязанской области стартовала акция «Нашим рекам – чистые берега»

Работа по очистке берега реки Ранова была проведена вблизи села Гремячка Милославского района.

Участниками акции стали представители отдела водных ресурсов министерства природопользования, отдела водных ресурсов по Рязанской области Московско-Окского бассейнового водного управления, а также районной и сельской администраций и сотрудники музея П.П. Семенова-Тян-Шаньского.

За время уборки от мусора был очищен берег, русло реки на участке 500 метров, проведена опиловка деревьев.

По словам начальника отдела водных ресурсов министерства природопользования Рязанской области Надежды Абрамкиной, акции «Нашим рекам – чистые берега» в этом году запланированы в большинстве муниципальных районов Рязанской области. Местом следующего проведения станет берег Пронского водохранилища.