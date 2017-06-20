Рязанский муниципальный район выпустил газету «Импульс»

Так называется газета молодежи Рязанского района Рязанской области, первый номер которой только что вышел в свет. Инициаторы этого проекта – председатель регионального отделения Российского движения школьников Сергей Хлыстов и заместитель начальника управления образования, молодежной политики и спорта районной администрации Сергей Вяземцев. Предполагается, что газета станет своего рода площадкой, где молодые люди смогут больше узнать друг о друге, поделиться своими планами и проблемами. Есть намерение открыть районную школу юных журналистов, для занятий с ними приглашена опытный журналист Людмила Гоенко. В первом номере газеты «Импульс» много материалов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, есть рассказы об экологах и спортсменах. Помещено также интервью с главой администрации Рязанского района Натальей Жуневой.