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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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Рязанский муниципальный район выпустил газету «Импульс»

14:35 / Общество

Так называется газета молодежи Рязанского района Рязанской области, первый номер которой только что вышел в свет. Инициаторы этого проекта – председатель регионального отделения Российского движения школьников Сергей Хлыстов и заместитель начальника управления образования, молодежной политики и спорта районной администрации Сергей Вяземцев. Предполагается, что газета станет своего рода площадкой, где молодые люди смогут больше узнать друг о друге, поделиться своими планами и проблемами. Есть намерение открыть районную школу юных журналистов, для занятий с ними приглашена опытный журналист Людмила Гоенко. В первом номере газеты «Импульс» много материалов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, есть рассказы об экологах и спортсменах. Помещено также интервью с главой администрации Рязанского района Натальей Жуневой.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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