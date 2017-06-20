Выставка «Без названия» открылась в рязанской галерее «Люди»

Экспозицию из 34 картин, написанных маслом, представил зрителям Валентин Шунков. Большинство его работ не имеют названия, поэтому и выставку он решил оставить «безымянной». Шунков обладает высокой работоспособностью: каждые два-три дня он создает новую картину. До начала работы о названии он не задумывается, потому что сам точно не знает, какой получится картина в итоге (порой в процессе появляются новые детали, повороты сюжета), а по завершении ему просто некогда думать о названии. В этом можно понять художника, ведь творчеством он занимается по вечерам после основной работы. По образованию Валентин Шунков инженер-физик, учился в НИЯУ МИФИ на кафедре микро- и наноэлектроники. На данный момент он младший сотрудник ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН. Валентин художник-самоучка. Серьезно живописью Шунков занялся после окончания института. Начал он с импрессионизма, смешанного с экспрессионизмом и постимпрессионизмом. Позднее возник интерес к фигуративной живописи, которую можно увидеть на выставке.

Экспозиция «Без названия» – это малая часть работ Шункова, выполненных за 2015-2017 гг., но она ярко демонстрирует его основные художественные приемы. В последнее время главным сюжетом картин Шункова стали его собственные переживания. На полотнах он изображает как повседневные ситуации (вечерние прогулки в лесу, вид на заправку), так и сильные эмоции (радость первому весеннему дню, тревожные переживания).

– Каждая картина Шункова – это маленькая история из его жизни. Мастерство и индивидуальность художника выражаются в том, что даже через минимальный, но контрастный колорит, молчаливых и в то же время откровенно искренних персонажей, лаконизм и пастозность техники он способен раскрыть характер или затронуть актуальную проблему, – говорит директор галереи Ирина Синицина.

На вернисаже, кроме новых работ художника, было много других сюрпризов. Сам Шунков удивил зрителей своей необычной двухкилограммовой палитрой. Дело в том, что свою дощечку для подбора оттенков он не менял 5 лет. Масляные краски наложились одна на другую, образовав разноцветный замок. Еще один сюрприз устроили почитатели таланта художника. Они прочли на открытии авторские произведения Шункова. Помимо живописи, Валентин увлекается прозой и поэзией.

Познакомиться с выставкой «Без названия» можно до 13 июня в галерее современного искусства «Люди» по адресу: Рязань, Первомайский пр., 56, 2 эт., офис 224.