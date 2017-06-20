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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В Рязанскую область привлекаются дополнительные финансовые средства

14:51 / Экономика
Автор фото: Александр Королев | В Рязанскую область привлекаются дополнительные финансовые средства
Фото: Александр Королев.

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и ПАО «Промсвязьбанк». На документе поставили подписи врио губернатора Николай Любимов и председатель правления кредитной организации Дмитрий Ананьев.

– Этот банк уже 15 лет успешно ведет деятельность в нашем регионе и собирается ее расширять, – отметил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов. – Он кредитует как малый и средний бизнес, так и крупные предприятия. Программы банка могут реально помочь нашим хозяйственникам. Чем больше в регион поступает финансовых средств, тем лучше для его экономики.

– Мы постараемся предоставить предприятиям и организациям максимально дешевые и максимально длинные кредиты, – подчеркнул Дмитрий Ананьев. По его словам, уже сейчас каждое пятое предприятие, открывающее счет в Рязанской области, – это клиент «Промсвязьбанка». Кредитная организация планирует выйти на второе, после «Сбербанка», место в доле финансового рынка в регионе.

Соглашение имеет особое значение для малого и среднего бизнеса. «Промсвязьбанк» вкладывает средства в его проекты, которые иногда для других крупных кредитных организаций не представляют интереса. Сейчас в его портфеле более 320 миллионов рублей таких кредитов. Банк – участник федеральной программы «шесть с половиной», по которой предприятия получают льготные займы на модернизацию производства. Намерен банк – и это уже делается в других регионах – участвовать в финансировании рязанского АПК, а также помочь в развитии экспортных возможностей наших предприятий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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