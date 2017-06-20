Студенты и педагоги Сасовского индустриального колледжа Рязанской области побывали на родине полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова

Сразу же по приезде в село Подболотье Пителинского района сасовцы возложили цветы к обелиску в память павших и провели небольшой митинг.

Для зрителей, радушно встретивших студентов и педагогов, была подготовлена интересная и разножанровая программа. После приветственных слов ведущей Ольги Викторовны Кузнецовой была продемонстрирована видеозапись вдовы В.М. Шемарова Инны Михайловны, которая обратилась со словами благодарности к жителям Подболотья за верность традициям и сохранение памяти об их известном земляке. Далее всем присутствующим была предложена встреча в музыкальной гостиной «Песня остается с человеком», подготовленная педагогом дополнительного образования Анной Петровной Будановой. В нее вошли песни разных лет в исполнении Евгении Сережкиной, Карины Какурниковой, Кристины Жуковской и отрывок из литературно-музыкальной композиции «День Победы на века!», который продемонстрировали члены творческого объединения «Камертон». Затем современные популярные песни для жителей села исполнил талантливый педагог колледжа, заведующий физическим воспитанием Юрий Евгеньевич Кондрашов. Зрители долго не хотели отпускать артистов и просили петь для них «на бис».

Глава Пеньковского сельского поселения Василий Васильевич Конышев поблагодарил всех участников концертной программы и вручил благодарственное письмо заместителю директора по воспитательной работе Екатерине Юрьевне Лукашкиной. В своей ответной речи Екатерина Юрьевна пригласила главу поселения на выпускной вечер, который пройдет в колледже в конце июня. Затем жители с. Подболотье записали ответный видеоролик, адресованный И.М. Шемаровой, с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Завершилась тёплая дружеская встреча традиционным чаепитием.