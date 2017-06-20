Рязанский музей путешественников пополнился документами из архивов МИД России

В рамках взаимодействия Рязанского музея путешественников с Министерством иностранных дел России состоялась рабочая встреча начальника архива внешней политики Российской империи МИД РФ Ирины Поповой с директором музея Александром Капитановым. Во время встречи рассматривались вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством.

Александр Капитанов вручил Ирине Поповой благодарственное письмо за поддержку в проведении в МИД выставки «Русская Америка».

В свою очередь Ирина Попова передала Рязанскому музею путешественников копии уникальных документов, посвященных истории Русской Америки и двусторонних отношений, хранящихся в архиве Министерства иностранных дел России. Среди них копии Жалованной грамоты Императора Павла I об учреждении Российско-Американской компании, Отношения управляющего Морским министерством Великого князя Константина Николаевича министру иностранных дел А.М. Горчакову с предложением продать Российские североамериканские колонии Соединенным Штатам Америки с собственноручной пометкой Императора Александра II, а также копии ряда других уникальных документов.