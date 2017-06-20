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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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У рязанских защитников леса побывали ребята из летнего лагеря отдыха

15:36 / Общество
У рязанских защитников леса побывали ребята из летнего лагеря отдыха

В селе Кипчакове Кораблинского района Рязанской области прошла экологическая акция «Сохраним наш лес».

Ребята, посещающие школьный лагерь Кипчаковской средней школы, побывали на экскурсии в местном филиале государственного бюджетного учреждения «Пожлес».

Большой интерес у детей вызвала пожарная техника. Сотрудники «Пожлеса» продемонстрировали ребятам работу системы пожаротушения.

Во время экскурсии ребятам напомнили об основных правилах безопасного поведения в лесу, а после экскурсии лесные огнеборцы покатали ребят на пожарной машине по лесным дорогам.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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