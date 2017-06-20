У рязанских защитников леса побывали ребята из летнего лагеря отдыха

В селе Кипчакове Кораблинского района Рязанской области прошла экологическая акция «Сохраним наш лес».
Ребята, посещающие школьный лагерь Кипчаковской средней школы, побывали на экскурсии в местном филиале государственного бюджетного учреждения «Пожлес».
Большой интерес у детей вызвала пожарная техника. Сотрудники «Пожлеса» продемонстрировали ребятам работу системы пожаротушения.
Во время экскурсии ребятам напомнили об основных правилах безопасного поведения в лесу, а после экскурсии лесные огнеборцы покатали ребят на пожарной машине по лесным дорогам.