Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 9.30 до 16.00 будет отключена подача холодной воды по адресу ул. Ломоносова, д. 7а.
В одном из домов Рязани завтра отключат холодную воду
15:41 19.06.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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