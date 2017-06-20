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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В одном из домов Рязани завтра отключат холодную воду

15:41 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 9.30 до 16.00 будет отключена подача холодной воды по адресу ул. Ломоносова, д. 7а.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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