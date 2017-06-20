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Главная страница / Рязанские новости / 20 июня 2017 года
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В Рязани наградили победителей Межрегионального конкурса исторических сочинений

16:11 / Культура
В Рязани наградили победителей Межрегионального конкурса исторических сочинений

В центре краеведения Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького состоялось награждение победителей межрегионального конкурса исторических сочинений, посвященного 100-летию отречения от престола императора Николая II (Александровича).

Церемонию награждения провели директор Исторической библиотеки имени архиепископа Феодорита Рязанского Игорь Васильевич Горшков и директор музея истории образования РГУ имени С.А. Есенина Нина Борисовна Чельцова.

Все победители и призеры конкурса получили в подарок ценные книги о истории России и Дома Романовых, а обладатель Гран-при конкурса Алина Литвинова получила книгу «Дом Романовых. 400 лет», изданную в 2013 году к 400-летию династии Романовых, и повествующую о истории Императорской династии Романовых от XVII века до настоящего времени.

Также все присутствующие получили Сборник сочинений победителей конкурса 2017 года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июня 2017 года
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